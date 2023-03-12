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Майгуров: решение FIE послужит хорошим толчком для IBU и других федераций

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что решение Международной федерации фехтования (FIE) одобрить возвращение российских и белорусских фехтовальщиков на соревнования может послужить толчком для принятия подобных решений со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) и других федераций.
Майгуров: решение FIE послужит хорошим толчком для IBU и других федераций
  • РИА Новости

«На данный момент какой‑то международной повестки у нас нет. Хотя мы неоднократно это инициировали. Надо сказать, что IBU — самая консервативная федерация, которая первой вводит какие‑то запреты и последней смотрит по сторонам для принятия обратного решения. Но решение FIE послужит хорошим толчком для IBU и других федераций», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

10 марта конгресс FIE принял решение допустить российских фехтовальщиков до международных соревнований.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, может ли допуск российских фехтовальщиков стать примером для других федераций.

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