В ФСГР рассказали, может ли допуск российских фехтовальщиков стать примером для других федераций

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал возможный допуск российских фехтовальщиков на международные турниры.

«Решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян можно только приветствовать. Для других федераций подобное, скорее всего, станет возможным после системного решения исполкома МОК в конце марта этого года», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.