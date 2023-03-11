В ФСГР рассказали, может ли допуск российских фехтовальщиков стать примером для других федераций
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«Решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян можно только приветствовать. Для других федераций подобное, скорее всего, станет возможным после системного решения исполкома МОК в конце марта этого года», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.