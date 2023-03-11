Винер — о допуске фехтовальщиков до международных соревнований: дай Бог, чтобы это была первая ласточка
- РИА Новости
«Дай Бог, чтобы это была первая ласточка. Правда, это не Олимпийские игры, но то, что это международные соревнования, уже хорошо. Хотелось бы, чтобы и другие федерации этому последовали», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.