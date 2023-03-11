Матыцин: FIE справедливо допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях
- РИА Новости
«Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отбора в олимпийском цикле», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
Ранее олимпийская чемпионка саблистка Ольга Никитина высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.