Матыцин: FIE справедливо допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.

«Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отбора в олимпийском цикле», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее олимпийская чемпионка саблистка Ольга Никитина высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.