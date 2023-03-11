Никитина не ожидала, что российских фехтовальщиков вернут на международные турниры

Олимпийская чемпионка саблистка Ольга Никитина высказалась о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.

«Я очень обрадовалась этой новости, для меня это стало неожиданностью. Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену и готовились к этому. Спортсмен всегда должен быть к этому готов», — цитирует 24-летнюю Никитину ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.