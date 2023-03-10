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Журова: граждане скажут, что неприемлемо ехать на турниры по фехтованию без флага России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
Журова: граждане скажут, что неприемлемо ехать на турниры по фехтованию без флага России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«С одной стороны, допуск наших спортсменов — хорошо! Скорее всего, другие федерации присмотрятся, и допуски пойдут как снежный ком. Но с другой — наши спортсмены будут выступать без флага. Этот факт не устраивает большое количество людей в нашей стране. Граждане скажут: неприемлемо отправляться на соревнования без российского флага», — цитирует Журову Sport24.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн. 

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов до соревнований.

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