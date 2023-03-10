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Великая: российское фехтование ещё удивит многих

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Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований.

«Рада, что появляются такие новости. Спасибо спортивному сообществу, что поддержали нас в возвращении на международные соревнования. Мы будем показывать свою мотивацию и силу на Олимпиаде как никогда. Российское фехтование ещё удивит многих», — цитирует Великую Sport24.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн. 

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее саблистка Яна Егорян высказалась о допуске российских фехтовальщиков до международных соревнований. 

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