Саблистка Егорян: до последнего верила в наш допуск на международные соревнования

Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.

«Замечательная новость! До последнего верила в наш допуск на международные соревнования. Мои планы не меняются. Такие же как и раньше — готовиться к Олимпиаде, чтобы завоевать золото!» — цитирует Егорян Sport24.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло 10 марта в режиме онлайн.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее глава ФФР Ильгар Мамедов заявил, что о нейтральном статусе российских спортсменов можно будет говорить только после получения определённого документа.