Президент ФФР: о нейтральном статусе можно будет говорить, когда получим какой‑то документ

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что о нейтральном статусе российских спортсменов можно будет говорить только после получения определённого документа.

«Говорилось про нейтральность. При наличии паспорта или гражданства России или Белоруссии. Нам пока этот вопрос непонятен. Можно будет говорить, когда получим какой‑то документ. Просто человеческая благодарность тем людям, которые работали над тем, чтобы нас вернули», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее названа дата возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования.