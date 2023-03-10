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Названа дата возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования

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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, когда россияне смогут возобновить выступление на международных соревнованиях.
Названа дата возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования
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«Решение о нашем допуске и допуске Белоруссии было принято. Все три голосования большинством голосов были приняты. Спасибо коллегам из национальных ассоциаций. Есть только одна оговорка, допуск будет не раньше середины апреля», — цитирует Мамедова РИА Новости.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований

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