СМИ: Международная федерация фехтования допустит Россию и Белоруссию до соревнований

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований

Решение об этом было принято на специальном конгрессе, который проходит 10 марта в режиме онлайн, сообщает Inside The Game.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадёт.