СМИ: Международная федерация фехтования допустит Россию и Белоруссию до соревнований
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Решение об этом было принято на специальном конгрессе, который проходит 10 марта в режиме онлайн, сообщает Inside The Game.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.
Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадёт.