Великая уверена, что уровень международных соревнований без россиян упадёт
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«Уверена, что уровень в мире упадёт. В чем заключается конкуренция, если самую сильную страну отстраняют? Будем ждать до последнего и продолжать тренироваться», — цитирует Великую ТАСС.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.
На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.