Великая уверена, что уровень международных соревнований без россиян упадёт

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая считает, что уровень международных соревнований в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадёт.

«Уверена, что уровень в мире упадёт. В чем заключается конкуренция, если самую сильную страну отстраняют? Будем ждать до последнего и продолжать тренироваться», — цитирует Великую ТАСС.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Ильгар Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования.