Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.

«Сегодня я выступил перед членами конгресса, обозначив, что сложившаяся ситуация — самый большой кризис, с которым столкнулась наша фехтовальная семья. Только если спорт останется вне политики, мы сможем вместе построить сильное и светлое будущее», — цитирует Мамедова ТАСС.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Мамедов сообщил, что FIE продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.