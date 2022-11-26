Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«Сегодня я выступил перед членами конгресса, обозначив, что сложившаяся ситуация — самый большой кризис, с которым столкнулась наша фехтовальная семья. Только если спорт останется вне политики, мы сможем вместе построить сильное и светлое будущее», — цитирует Мамедова ТАСС.
8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Мамедов сообщил, что FIE продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.