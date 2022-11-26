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Международная федерация фехтования продлила отстранение россиян до марта 2023 года

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.
Международная федерация фехтования продлила отстранение россиян до марта 2023 года
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  • © David Madison

«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации. Он состоится в марте следующего года. Квалификационный отбор на Игры стартует в апреле», — цитирует Мамедова РИА Новости.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался о санкциях в отношении российского спорта.

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