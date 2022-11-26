Международная федерация фехтования продлила отстранение россиян до марта 2023 года
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«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации. Он состоится в марте следующего года. Квалификационный отбор на Игры стартует в апреле», — цитирует Мамедова РИА Новости.
8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался о санкциях в отношении российского спорта.