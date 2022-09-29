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Олимпийский чемпион Миланоли назвал позором отношение МОК к россиянам

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Олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался о санкциях в отношении российского спорта.
Олимпийский чемпион Миланоли назвал позором отношение МОК к россиянам
  • Gettyimages.ru

«На протяжении всей карьеры я задавался вопросом, что значит спорт. Это самый мощный инструмент самовыражения, но мы несём ответственность. Но сегодня эти ценности искажены и растоптаны в угоду чьим-то интересам. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь. Обращаюсь к россиянам и белорусам: отношение к вашим спортсменам является позором», — заявил Миланоли.  

Он подчеркнул, что сегодня олимпийцев и паралимпийцев лишили мечты, ради которой они трудились.

«Это неприемлемо, даже если некоторые продажные журналисты хотят, чтобы мы считали это правильным», — добавил он.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Олег Матыцин заявил, что дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла результатов.

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