военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин: дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла результатов

Короткая ссылка
Глава Министерства спорта Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.
Матыцин: дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла результатов
  • РИА Новости

«Сегодня мы понимаем, что дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла тех результатов, на которые рассчитывали те, кто их вводил. Россия активно продолжает развиваться, предлагает новые форматы сотрудничества и соревнований», — заявил Матыцин.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить