Матыцин: дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла результатов

Глава Министерства спорта Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Сегодня мы понимаем, что дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла тех результатов, на которые рассчитывали те, кто их вводил. Россия активно продолжает развиваться, предлагает новые форматы сотрудничества и соревнований», — заявил Матыцин.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.