Шорт-трекист Елистратов заявил, что не откажется от России ради Олимпиады
- РИА Новости
«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — приводит его слова ТАСС.
Игры-2024 пройдут в Париже с 26 августа по 11 сентября.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился мнением, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.