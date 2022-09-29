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Шорт-трекист Елистратов заявил, что не откажется от России ради Олимпиады

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Россиянин Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже, если для участия придётся отказываться от России.
Шорт-трекист Елистратов заявил, что не откажется от России ради Олимпиады
  • РИА Новости

«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — приводит его слова ТАСС.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 августа по 11 сентября.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился мнением, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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