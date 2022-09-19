Далалоян: абсурдная ситуация, но есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился мнением, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы работаем не покладая рук. Вся эта ситуация — абсурд, но у нас есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж. Стремимся только к этому. Конечно, эта ситуация быстро не утихнет, такие истории никогда быстро не проходили», — приводит слова Далалояна «Чемпионат».

Он также отметил работу Министерства спорта и федерации гимнастики России, которые проводят турниры и вернули Спартакиаду. По его словам, несмотря на то время, в которое мы сейчас живём, спортсмены замотивированы.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов до международных турниров — выступление без национальной символики.

Ранее Далалоян рассказал, как относится к выступлению на международных соревнованиях без национальной символики.