Далалоян считает, что необходимо ехать на ОИ без флага, ведь все и так знают, что он русский

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян рассказал, как относится к выступлению на международных соревнованиях без национальной символики.

«Я — спортсмен, моё дело показывать свою работу на высшем уровне. С флагом или без флага — неважно, для меня нет значения. Все прекрасно знают, что я представляю Россию. Кто-то считает, что без флага ехать не надо, но я считаю, что ехать надо. Я буду выходить и отстаивать честь страны, биться за победы», — приводит слова Далалояна «Чемпионат».

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов до международных турниров — выступление без национальной символики.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал заявление Баха о вариантах допуска россиян к международным турнирам.