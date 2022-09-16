Терюшков: российским спортсменам недопустимо выступать без национальной символики

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о вариантах допуска россиян к международным турнирам.

«Российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях без национальной айдентики. По сути, Бах и Олимпийский комитет США предлагают, чтобы на соревнованиях выступали отдельные спортсмены, которые откажутся от своей страны. Всё это недопустимо», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он также заявил, что российским спортсменам необходимо понять, что они не будут готовиться к Олимпийским играм в Париже.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов рассказал, что Бах озвучил варианты допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.