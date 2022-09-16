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Бах предложил допускать российских спортсменов к международным стартам без национальной символики

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Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах озвучил варианты допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
Бах предложил допускать российских спортсменов к международным стартам без национальной символики
  • AFP
  • © THOMAS KIENZLE

«Конгресс начался с видеообращения Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки: решайте, дескать, сами», — написал Аверьянов в своём Telegram-канале.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

 

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