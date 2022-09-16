Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придёт день, когда мы снова сможем следовать нашей миссии», — цитирует Баха ТАСС.

Он добавил, что членам организации было тяжело принимать решение против участия россиян в международных турнирах.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС.