военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.
Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло
  • AFP
  • © LAURENT GILLIERON / POOL

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придёт день, когда мы снова сможем следовать нашей миссии», — цитирует Баха ТАСС.

Он добавил, что членам организации было тяжело принимать решение против участия россиян в международных турнирах.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить