Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло
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«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придёт день, когда мы снова сможем следовать нашей миссии», — цитирует Баха ТАСС.
Он добавил, что членам организации было тяжело принимать решение против участия россиян в международных турнирах.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС.