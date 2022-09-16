Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС

Президент России Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий», — цитирует Путина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.