военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС
  • AP
  • © Kremlin Pool Photo

«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий», — цитирует Путина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить