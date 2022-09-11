Матыцин заявил, что без России развитие мирового спорта невозможно

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.

«Без России развитие мирового спорта невозможно. Олимпизм — это как семья. И в семье, даже если ты считаешь, что ребёнок в чём-то не прав, ты не имеешь права его выгонять из дома. Ты не имеешь права его наказывать безвременно. Как минимум ты должен его слушать, как минимум ты должен уважать его право на собственное мнение. Вот эти принципы, они, к сожалению, нарушены», — заявил Матыцин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, многие федерации уже принимают сторону России и её аргументы, а также поддерживают их. Он также отметил, что Международная федерация дзюдо допускает участие российских спортсменов на турнирах в качестве нейтральных.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин рассказал о возможном участии национальной сборной в Олимпиаде-2024 в Париже.