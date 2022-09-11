военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин заявил, что без России развитие мирового спорта невозможно

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.
Матыцин заявил, что без России развитие мирового спорта невозможно
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Без России развитие мирового спорта невозможно. Олимпизм — это как семья. И в семье, даже если ты считаешь, что ребёнок в чём-то не прав, ты не имеешь права его выгонять из дома. Ты не имеешь права его наказывать безвременно. Как минимум ты должен его слушать, как минимум ты должен уважать его право на собственное мнение. Вот эти принципы, они, к сожалению, нарушены», — заявил Матыцин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, многие федерации уже принимают сторону России и её аргументы, а также поддерживают их. Он также отметил, что Международная федерация дзюдо допускает участие российских спортсменов на турнирах в качестве нейтральных.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин рассказал о возможном участии национальной сборной в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить