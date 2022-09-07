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Матыцин: делаем всё, чтобы Россия стала участником Олимпиады-2024

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном участии национальной сборной в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если коротко, то делаем всё возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Работаем по дипломатическим каналам, убеждая, что без России Олимпийские игры практически потеряют смысл», — цитируют Матыцина «Известия».

По его словам, каждая из международных федераций отдельно принимает решение о допуске к отборочным квалификационным соревнованиям к Олимпиаде, поэтому очень сложно решать вопросы об участии спортсменов в ОИ, если одна из организаций не допустит атлетов до квалификаций.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что у спортсменов из России есть шансы принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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