Навка: у российских спортсменов есть шансы принять участие в Играх-2024
- РИА Новости
«Я полностью согласна со словами Станислава Позднякова и допускаю возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде. Надежда не умирает. У нас есть шансы. Нужно верить и надеяться на лучшее», — цитирует Навку РБК.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков накануне заявил, что ОКР будет настаивать на полноценном участии спортсменов из России в квалификационных соревнованиях к Играм-2024.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
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