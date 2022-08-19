Бутырская объяснила, чем опасен для Ширяевой переезд в Канаду
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«Не она первая и не она последняя. Конечно, она могла уехать, испугавшись высокой конкуренции в стране. Однако именно в такой борьбе можно прогрессировать по-настоящему. Я вспоминаю россиянок, которые выступают за другие сборные. Там они лишены этой возможности. У них всё шикарно: не знают себе равных на национальном уровне и регулярно ездят на крупные соревнования. Но при этом спортсменки становятся всё слабее. Данный фактор сильно сказывается на результатах», — заявила Бутырская RT.
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