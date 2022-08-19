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Роднина объяснила, почему надо спокойно относиться к смене спортивного гражданства российскими фигуристами

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, почему надо спокойно относиться к смене спортивного гражданства российскими фигуристами.
Роднина объяснила, почему надо спокойно относиться к смене спортивного гражданства российскими фигуристами
  • Gettyimages.ru
  • © Chuck Savage

«В самом же факте смены спортивного гражданства нет ничего страшного. Это нормальная практика для фигурного катания. Здесь можно вспомнить олимпийскую чемпионку Марину Анисину, выступавшую за Францию, и уроженку Украины Алёну Савченко, взявшую золото ОИ-2018 в Пхёнчхане под флагом Германии. Поэтому Ширяева — не первая и не последняя, и дело здесь не в отстранении России от международных соревнований. Мне сложно сказать, отправилась ли Ульяна в Канаду, чтобы иметь возможность выступать, но говорить о бегстве не совсем верно. По факту речь идёт о ребёнке, который не имеет права подписать ни один документ. Полную ответственность за неё сейчас несут родители. Не нужно устраивать трагедию на пустом месте», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.

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