Роднина объяснила, почему надо спокойно относиться к смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, почему надо спокойно относиться к смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«В самом же факте смены спортивного гражданства нет ничего страшного. Это нормальная практика для фигурного катания. Здесь можно вспомнить олимпийскую чемпионку Марину Анисину, выступавшую за Францию, и уроженку Украины Алёну Савченко, взявшую золото ОИ-2018 в Пхёнчхане под флагом Германии. Поэтому Ширяева — не первая и не последняя, и дело здесь не в отстранении России от международных соревнований. Мне сложно сказать, отправилась ли Ульяна в Канаду, чтобы иметь возможность выступать, но говорить о бегстве не совсем верно. По факту речь идёт о ребёнке, который не имеет права подписать ни один документ. Полную ответственность за неё сейчас несут родители. Не нужно устраивать трагедию на пустом месте», — заявила Роднина RT.

Ранее Роднина отреагировала на решение 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой выступать за Канаду.