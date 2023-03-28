МОК оставил в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация оставила в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров.
МОК оставил в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«МОК рекомендовал, чтобы в России не проводились международные турниры, национальные флаги не демонстрировались на соревнованиях.

Эти санкции были подтверждены Олимпийским саммитом, и они остаются в силе», — заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта, а также не допускать спортсменов, поддерживающих СВО.

Ранее Бах заявил, что МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

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