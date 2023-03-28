Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о новых рекомендациях по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Сегодняшнее решение было принято по итогам долгих консультаций на основе Олимпийской хартии и нашей миссии. Хартия говорит об объединяющей роли спорта и политической нейтральности», — сказал Бах на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Бах заявил, что решение о допуске атлетов к международным соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу.