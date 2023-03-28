Бах: решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о допуске атлетов к международным соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу.

«Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», — сказал Бах на пресс-конференции.

28 марта в швейцарской Лозанне Исполком МОК обсуждал возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.