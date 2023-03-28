В МОК сообщили требования к форме российских спортсменов на международных турнирах

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал требования к экипировке российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в международных турнирах.
В МОК сообщили требования к форме российских спортсменов на международных турнирах
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Форма российских спортсменов для участия в международных соревнованиях должна быть полностью белой или одноцветной», — говорится в заявлении МОК.

28 марта состоялся исполком МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация предложила не допускать до соревнований поддерживающих СВО спортсменов. Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить