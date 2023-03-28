В МОК сообщили требования к форме российских спортсменов на международных турнирах
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Форма российских спортсменов для участия в международных соревнованиях должна быть полностью белой или одноцветной», — говорится в заявлении МОК.
28 марта состоялся исполком МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
Организация предложила не допускать до соревнований поддерживающих СВО спортсменов. Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение года.