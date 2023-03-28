Бах заявил, что не общался с Путиным в течение года

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение года.

«Ответ на ваш вопрос — ясное «нет», — сказал Бах в ответ на вопрос, общался ли он с Путиным в последние 12 месяцев.

28 марта состоялся исполком МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация предложила не допускать до соревнований поддерживающих СВО спортсменов. Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала итоги исполкома МОК по допуску российских спортсменов.