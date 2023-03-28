Родионенко раскритиковала условия МОК по допуску российских спортсменов

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала итоги исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.
Родионенко раскритиковала условия МОК по допуску российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Валентина Родионенко

«Было ясно, что, раз они ставят такие условия, значит, прекрасно понимают, что Россия сама не согласится на них. Они собираются допускать тех, кого они захотят, но мы же команда. В этом определённо есть дискриминация. Как иначе это можно назвать? Для нас единственным выходом останутся азиатские Игры», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

28 марта состоялся исполком МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация предложила не допускать до соревнований поддерживающих СВО спортсменов. Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал рекомендации МОК издевательством.

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