Жулин назвал рекомендации МОК издевательством

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами. В общем, я расстроен», — приводит слова Жулина «РИА Новости».

28 марта состоялся исполком МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация предложила не допускать до соревнований поддерживающих СВО спортсменов. Также МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл рекомендовал международным федерациям создать независимые комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на турниры.