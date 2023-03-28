МОК запретил болельщикам допуск на стадионы с российской и белорусской символикой

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что организация запретила демонстрацию флагов России и Белоруссии на соревнованиях, проходящих под эгидой международных федераций.
МОК запретил болельщикам допуск на стадионы с российской и белорусской символикой
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Флаги РФ и Белоруссии не могут быть показаны на любом официальном мероприятии или аренах, которые контролируются международными федерациями и/или организаторами соревнования. В случае, когда необходимо обозначить символику индивидуальных нейтральных атлетов, необходимо использовать нейтральный флаг», — говорится в заявлении МОК.

В заявлении также сообщается, что федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в МОК сообщили требования к форме российских спортсменов на международных турнирах.

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