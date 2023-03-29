«Очевидная дискриминация»: в России возмутились рекомендациями МОК по допуску спортсменов к соревнованиям

В России негативно встретили рекомендации МОК по допуску отечественных спортсменов к международным соревнованиям. Так, глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал их дискриминацией и попыткой внести раскол в спортивное сообщество страны. Елена Вяльбе выступила категорически против участия в турнирах на обозначенных условиях, а Виктор Майгуров заявил о необходимости формирования единой позиции по этому вопросу. В свою очередь, Татьяна Тарасова считает, что нужно выступать «при любых условиях».

Исполком Международного олимпийского комитета озвучил ряд рекомендаций для международных федераций в вопросе возможного допуска российских спортсменов к соревнованиям. Так, к выступлению рекомендуется не допускать атлетов, связанных с вооружёнными силами и органами национальной безопасности, а также поддерживающих СВО на Украине. Речь идёт о публичных заявлениях, демонстрации символов и об участии в различного рода мероприятиях, так или иначе связанных со спецоперацией. Как сообщили в МОК, для контроля за соблюдением данного правила следует создать особые комиссии. Кроме того, идёт речь о повышенных требованиях

При этом даже в случае выполнения требований россияне и белорусы смогут заявляться на турниры лишь в качестве нейтральных спортсменов и сугубо в индивидуальных дисциплинах. МОК рекомендует не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

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Очевидно, что подобные рамки были восприняты в России в основном негативно. Так, президент ОКР Станислав Поздняков назвал озвученные параметры и критерии совершенно неприемлемыми.

«Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Также глава комитета подчеркнул, что в организации категорически не согласны с применением каких-либо дополнительных процедур допинг-тестов в отношении отечественных спортсменов. Он напомнил, что срок действия ограничений, наложенных решением Спортивного арбитражного суда по делу WADA против РУСАДА, истёк ещё в декабре прошлого года.

Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, по мнению представителя ОКР, налицо дискриминация спортсменов не только по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. А требование о недопуске к международным соревнованиям атлетов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, Поздняков назвал попыткой внести раскол в сообщество спортсменов России, разделить их на «допустимых» и «остальных». Всё это, по его мнению, способно нанести урон спортивной отрасли страны в целом.

«Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — заявил глава ОКР на пресс-конференции.

О возможности раскола спортивного сообщества говорили и в Госдуме. Так, по мнению Светланы Журовой, именно эту цель ставят перед собой представители МОК.

«Кто-то будет принимать решение, правильный спортсмен или неправильный. И тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования? Если кто-то поедет, а другие спортсмены останутся без Игр — это самый настоящий раскол и противопоставление одних другим», — цитирует олимпийскую чемпионку ТАСС.

Дмитрий Свищёв, в свою очередь, назвал рекомендации незаконными, а действия главы МОК Томаса Баха — противоречащими его собственным высказываниям.

«Бах декларировал то, что спортсмены не виноваты и нужно отстаивать их интересы. Но делает он совсем другое. Во всём мире существует нормальная практика, где ведущие спортсмены принадлежат к клубам, которые имеют отношение к силовому блоку. Но тогда примените это ко всем странам», — сказал Свищёв журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ирины Родниной, в организации должны в первую очередь объяснить, почему российские спортсмены будут выступать без флага и гимна.

«Если раньше была причина — систематические нарушения допинговых правил, то сейчас какая причина? МОК забыл свою Олимпийскую хартию и забыл законы олимпийского движения. Значит, Томасу Баху надо взять в руки Олимпийскую хартию и почитать, что делать. Они же думают, что мы сразу побежим и с радостью будем участвовать в Олимпийских играх. И потом будет решение НОК, национальных федераций и, конечно, спортсменов», — приводит слова прославленной фигуристки «Чемпионат».

Между тем пока остаётся неясным, каким образом федерации будут — если вообще будут — трактовать рекомендации и определять степень поддержки спортсменами СВО и их связь с вооружёнными силами. И будут ли каким-то образом объясняться принятые решения. Стоит вспомнить Олимпийские игры 2018 года, когда целый ряд отечественных спортсменов не допустили до выступлений, даже не обнародовав причину.

По мнению бывшей легкоатлетки Ольги Богословской, достоверно определить, кто поддерживал, а кто не поддерживал СВО, весьма проблематично.

«Каким образом они вообще будут в этом разбираться? Глупость несусветная! Там зашита такая формулировка, которую выполнить совершенно невозможно, это однозначно. Да, есть спортсмены, которые там что-то высказывали, выражали свою позицию. Но их не так много. В основном спортсмены занимаются своим делом и сосредоточены на подготовке к соревнованиям. Я бы вообще не воспринимала всерьёз этот пункт», — сказала Богословская в беседе с RT.

А по мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, МОК использует такие расплывчатые формулировки, что под них можно подвести что душе угодно. К тому же окончательное решение в любом случае остаётся за международными федерациями, ведь рекомендации о допуске вообще не обязательны к исполнению.

«Что касается создания комиссий по допуску российских атлетов, подобная ситуация была перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там тоже в экстренном порядке создавались комиссии, которые связывались с Ричардом Маклареном и формировали списки допущенных спортсменов. Я так понимаю, в их задачи войдёт составление критериев по допуску и их соответствие рекомендациям МОК», — отметила специалист в разговоре с РИА Новости.

Впрочем, пока никто не может сказать однозначно, будут ли российские федерации по видам спорта соглашаться на участие атлетов на таких условиях. Так, по мнению главы СБР Виктора Майгурова, должна быть выработана единая позиция по этому вопросу со стороны Министерства спорта, ОКР и федераций. «Мы одна команда и будем делать всё сообща», — подчеркнул он. А президент ФЛГР Елена Вяльбе уже заняла достаточно резкую позицию.

«Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооружённых структурах» и «кто не участвовал в концертах Z». В общем, МОК пытается в очередной раз переложить всё на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию. Мое мнение — не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!» — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Её поддержала и олимпийская чемпионка Пекина по лыжным гонкам Вероника Степанова.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — написала Степанова.

Одной из тех, кто высказался за следование решению МОК, стала Татьяна Тарасова. По её мнению, атлеты должны выступать при любых условиях.

«Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать», — заявила Тарасова РИА Новости.

Достаточно позитивно оценил позицию спортивных чиновников и олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Он назвал озвученные критерии шагом навстречу России.

«Сегодня президент МОК дал возможность участвовать в нейтральном статусе. Что касается истории с военными, мне кажется, что запрет распространяется на действующих офицеров, а не на простых спортсменов. Другой вопрос, правильно это или нет. Вряд ли будет запрет тех, кто просто тренируется и выступает в ЦСКА и «Динамо», — предположил вице-президент ФТР.

Аналогичной позиции придерживается и телекомментатор Иоланда Чен. Она отметила, что надеется на положительную реакцию международных федераций и постепенный допуск россиян и белорусов до всевозможных турниров, в том числе квалификационных. По мнению бывшей спортсменки, важно получить допуск к Олимпийским играм, а это решение МОК пока отложил на неопределённый срок.

«Нужно продолжать ждать. А нашим федерациям нужно разрабатывать стратегические шаги вместе с ОКР и работать с международными федерациями, дабы быть допущенными к международным соревнованиям к летнему сезону. Это будет очень здорово. И чем больше федераций выступят за нас, тем легче МОК будет принять окончательное решение», — сказала Чен RT.