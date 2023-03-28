Тарасова отреагировала на новые решения МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о новых решениях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Моё мнение — надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать, а вам — не о чем писать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.