Степанова высказалась о рекомендациях исполкома МОК

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — написала Степанова в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков отреагировал на решение МОК по недопуску связанных с военными структурами спортсменов.