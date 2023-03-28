Поздняков отреагировал на решение МОК по недопуску связанных с военными структурами спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по недопуску связанных с военными структурами спортсменов.

«Заявленная сегодня позиция по военным — это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель — нанести урон российскому спорту в целом», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России.