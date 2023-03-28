Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских и белорусских спортсменов к командным международным соревнованиям.
Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Дискриминация не просто по паспорту, но и по видам спорта, которые они представляют. Такой подход противоречит Олимпийской хартии и любым общепринятым нормам», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков назвал фарсом решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

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