Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал фарсом решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — заявил Поздняков на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки.