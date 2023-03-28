Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года. МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее МОК запретил болельщикам допуск на стадионы с российской и белорусской символикой.