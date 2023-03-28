Вяльбе: я категорически против нейтрального статуса

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек — «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооружённых структурах» и «кто не участвовал в концертах Z». В общем, МОК пытается в очередной раз переложить всё на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев назвал ужасом рекомендации МОК по допуску россиян на международные турниры.