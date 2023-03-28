Фетисов: МОК своими рекомендациями отобрал мечту у многих российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям отобрал у многих из них мечту.

«Такие рекомендации попирают спортивные принципы, из пальца высосали какие-то предлоги, которые не имеют отношения к спорту. У людей отобрали мечту, это попирание и прав, и всех общечеловеческих принципов. Должны же уважать законы стран, в которых спортсмены тренируются», — приводит слова Фетисова ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.