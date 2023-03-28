Премьер Польши раскритиковал рекомендации МОК по российским спортсменам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования — это скандал и предательство истинного духа спорта», — написал Моравецкий в социальных сетях.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение, что МОК своими рекомендациями о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям отобрал у многих из них мечту.