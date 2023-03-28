Чен: чем больше федераций выступят за Россию, тем легче МОК будет принять окончательное решение

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Я абсолютно уверена, что если встанет вопрос об участии наших спортсменов по лёгкой атлетике, то африканские страны все проголосуют за нас. Потому что а) их там очень много, б) они очень влиятельные. Потому что африканские спортсмены играют очень важную роль в «королеве спорта», в длинных и средних бегах. Как заявлял Себастьян Коу, мы уже восстановлены в ВФЛА. Так что мы можем принимать участие всей командой, даже несмотря на нейтральный статус. Раньше всё это было ограничено.



Нужно продолжать ждать. А нашим федерациям нужно разрабатывать стратегические шаги вместе с ОКР и работать с международными федерациями, дабы быть допущенными к международным соревнованиям к летнему сезону. Это будет очень здорово. И чем больше федераций выступят за нас, тем легче МОКу будет принять окончательное решение», — сказала Чен RT.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.