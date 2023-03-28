Богословская раскритиковала заявление МОК о допуске индивидуально нейтральных спортсменов

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске индивидуально нейтральных спортсменов.

«У них никакого времени не хватит, чтобы в индивидуальном порядке разбираться и выделять тех, кто поддерживал, кто не поддерживал СВО. Каким образом они вообще будут в этом разбираться? Глупость несусветная! Там зашита такая формулировка, которую выполнить совершенно невозможно, — это однозначно. Да, есть спортсмены, которые там что-то высказывали, выражали свою позицию. Но их не так много. В основном спортсмены занимаются своим делом и сосредоточены на подготовке к соревнованиям. Я бы вообще не воспринимала всерьёз этот пункт», — заявила Богословская RT.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Богословская высказалась о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.