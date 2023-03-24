Богословская: глава World Athletics продлил отстранение россиян, чтобы последовать всеобщему тренду

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская высказалась о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Если говорить о наших спортсменах, то тут всё без изменений. Глава World Athletics пошёл на этот шаг, чтобы последовать всеобщему тренду на отстранение наших и белорусских спортсменов во всех видах спорта. Они тянули эту резину с 2015 года, выставляя нам всё новые и новые требования.

Если бы Коу не хотел следовать этому тренду, то ВФЛА бы и дальше выставляли требования, которые бы откладывали наше восстановление», — заявила Богословская RT.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее Боголсовская прокомментировала решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.