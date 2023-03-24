Узнать больше

Богословская: для российских легкоатлетов решение о восстановлении членства ВФЛА ничего не значит

Короткая ссылка
Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Богословская: для российских легкоатлетов решение о восстановлении членства ВФЛА ничего не значит
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«По большому счёту для российских легкоатлетов это решение абсолютно ничего не значит. Они всё равно не смогут выступать на международных соревнованиях.

Тем не менее для ВФЛА это большой плюс, поскольку это управляющий орган лёгкой атлетики в нашей стране, он был лишён всяческих прав. Но теперь это восстановление позволит формировать команду внутри страны, ну и будет снова наделён целым рядом других полномочий», — заявила Богословская RT.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее экс-глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить