Богословская: для российских легкоатлетов решение о восстановлении членства ВФЛА ничего не значит

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«По большому счёту для российских легкоатлетов это решение абсолютно ничего не значит. Они всё равно не смогут выступать на международных соревнованиях.

Тем не менее для ВФЛА это большой плюс, поскольку это управляющий орган лёгкой атлетики в нашей стране, он был лишён всяческих прав. Но теперь это восстановление позволит формировать команду внутри страны, ну и будет снова наделён целым рядом других полномочий», — заявила Богословская RT.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее экс-глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.